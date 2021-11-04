Международная организация по миграции окажет помощь населению Афганистана

Генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино в четверг утром в Кабуле провел переговоры с министром иностранных дел движения "Талибан" Амир Ханом Муттаки, сообщил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

"Виторино сказал, что с наступлением зимы их первоочередной задачей стало обеспечение бедных кровом, одеждой и другими предметами первой необходимости, и пообещал продолжить свою работу в Афганистане", - сообщает Балхи.

В свою очередь Муттаки поблагодарил международные организации за помощь и добавил, что действительно нуждающиеся люди должны выявляться и им необходимо оказать помощь, а замороженные активы Афганистана должны быть освобождены, чтобы можно было решить экономические проблемы страны.

Накануне другая организация ООН - Управление по делам беженцев ООН сообщила о первой партии помощи, доставленной авиатранспортом из Дубая напрямую в кабульский аэропорт.

"Первый самолет привез вынужденным переселенцам 33 тонны комплектов, предназначенных для утепления в предстоящие зимние месяцы", - говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечалось, что 4 и 7 ноября в Кабул по этому маршруту будут доставлены еще две аналогичные партии гуманитарной помощи. По данным организации, в результате конфликта около 3,5 млн жителей Афганистана были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них нуждаются в чрезвычайной помощи.

Управление по делам беженцев ООН (УВКБ) также пополняет запасы необходимых предметов на складах в узбекском городе Термезе. Оттуда помощь по мере необходимости будут доставлять в Афганистан наземными маршрутами. Ранее ООН запросила на нужды афганцев в этом году $606 млн, рассчитывая помочь 11 млн человек. Однако на данный момент этот план профинансирован лишь на 50%.