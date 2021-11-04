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ТЭК 04.11.2021 13:09

BP-Azerbaijan в январе-сентябре увеличила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 20%

Компания BP-Azerbaijan в январе-сентябре 2021 года добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 16 млрд кубометров газа, что на 20,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

В январе-сентябре 2021 года с месторождения Шах-Дениз также добыто примерно 24 млн баррелей конденсата (3 млн тонн), что на 11,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 70 млн кубометров в сутки или свыше 25 млрд кубометров в год", - сообщили в компании.

Затраты консорциума Шах-Дениз в январе-сентябре 2021 года в рамках разработки данного месторождения составили $2 млрд 94 млн (рост на 56,4%). При этом, эксплуатационные расходы по проекту составили $1 млрд 570 млн, капитальные затраты - $524 млн. Основной объемзатрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

В компании также сообщили, что за 9 месяцев по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум - ИФ) транспортировка составляла в среднем 46,8 млн кубометров газа в сутки (в январе-сентябре 2020 года - 32,6 млн кубометров в сутки). Эксплуатационные затраты на обслуживание ЮКТМ в отчетный год составили $39 млн, капитальные - $8 млн.

Как сообщалось, в 2020 году BP-Azerbaijan добыла с месторождения Шах-Дениз 18,1 млрд кубометров газа (рост на 7,7%) и 3,6 млн тонн конденсата (рост на 2,8%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]