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Регион 04.11.2021 13:59

Саакашвили призывает грузинскую оппозицию к объединению

Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили направил в четверг очередное послание сторонникам оппозиции, в котором обвинил власти в подтасовке итогов второго тура местных выборов 30 октября.

"Украденную режимом победу надо вернуть народу. Сейчас не время говорить о партийной принадлежности или прошлой деятельности. Сегодня время единства и борьбы, которая обязательно принесет результат. Режим сегодня очень слаб", - заявляет Саакашвили в своем послании, с которым ознакомил журналистов адвокат Гиоргий Гелхаури.

Экс-президент, обращаясь к сторонникам, отметил, чтобы они оставили надежды на его помилование властями. "Пусть никто не надеется на мое помилование властями... Освободить меня может только грузинский народ", - заявил Саакашвили.

В обращении он подчеркивает, что не желает никакой должности и хочет лишь "свободно передвигаться в Грузии и быть свободным человеком".

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]