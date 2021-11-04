Саакашвили призывает грузинскую оппозицию к объединению

Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили направил в четверг очередное послание сторонникам оппозиции, в котором обвинил власти в подтасовке итогов второго тура местных выборов 30 октября.
"Украденную режимом победу надо вернуть народу. Сейчас не время говорить о партийной принадлежности или прошлой деятельности. Сегодня время единства и борьбы, которая обязательно принесет результат. Режим сегодня очень слаб", - заявляет Саакашвили в своем послании, с которым ознакомил журналистов адвокат Гиоргий Гелхаури.
Экс-президент, обращаясь к сторонникам, отметил, чтобы они оставили надежды на его помилование властями. "Пусть никто не надеется на мое помилование властями... Освободить меня может только грузинский народ", - заявил Саакашвили.
В обращении он подчеркивает, что не желает никакой должности и хочет лишь "свободно передвигаться в Грузии и быть свободным человеком".
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.
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