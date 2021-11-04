Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за 9 месяцев увеличились на 2%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-сентябрь 2021 года составил 30 млн 403 тыс. тонн, что на 1,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным Госкомстата, за отчетный период 9 млн 930,3 тыс. тонн или 32,7% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт (рост на 4,2% - ИФ), 17 млн 37,2 тыс. тонн или 56% - автомобильный (рост на 2,5%), 3 млн 435,5 тыс. тонн или 11,3% - морской транспорт (спад на 7,4%).
Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 21,9% от общего объема грузоперевозок в этом направлении или 6 млн 654,1 тыс. тонн (рост – 9,2%).
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Б.Рустамбеков
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