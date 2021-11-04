Минюст США обещает аресты киберпреступников в ближайшие недели

Министерство юстиции США в ближайшее время произведет больше арестов и других операций в рамках активизации деятельности по борьбе с киберпреступностью на территории страны, заявила в четверг заместитель генпрокурора США Лиза Монако.
"Мы не собираемся останавливаться, мы будем двигаться вперед, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стремится уничтожить наши индустрии, перехватывать данные, а также угрожать экономической, национальной и личной безопасности", - сказала Монако в интервью агентству Associated press (AP).
"В предстоящие дни и недели вы увидите больше действий, которые вы наблюдали на прошлой неделе", - добавило она.
При этом агентство напоминает, что на прошлой неделе Минюст США предъявил россиянину Владимиру Дунаеву обвинения в предполагаемом участии в транснациональной киберпреступной организации. Власти Южной Кореи экстрадировали его 20 октября в США.
По данным агентства, Монако отметила, что в скором времени будет больше арестов, изъятий средств, полученных хакерами в качестве выкупа.
Говоря о ситуации с кибератаками, проводимыми с территории России, замгенпрокурора заявила, что США пока не видят там "существенных изменений".
"Только время покажет, что Россия может сделать в этой области", - приводит AP слова Монако.
Однако накануне директор по кибербезопасности Белого дома Крис Инглис заявил, что США фиксируют снижение количества хакерских атак, проводимых с территории России. Он добавил, что Вашингтон пока не выявил причину этой тенденции.
"Пока рано говорить о том, произошло ли это по причине усилий, предпринятых россиянами, российским руководством", - добавил он. Инглис предположил, что другой причиной снижения количества кибератак могло стать то, что хакеры, столкнувшись с противодействием со стороны США, сами решили на время уйти "в тень".
За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из РФ.
Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.
Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности важным приоритетом. В мае американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.
Азербайджан и Кыргызстан договорились о создании совместного инвестфонда
Информации о встрече Алиева и Пашиняна нет, но ее проведение в будущем не исключается - Байрамов
Делимитация границ позволит нормализовать отношения между Баку и Ереваном – глава МИД Азербайджана
ASK и Федерация торговых и промышленных палат Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве
Затраты BTC Co по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан в январе-сентябре выросли на 36%
Власти Молдавии намерены частично компенсировать населению расходы на газ
ЦБ Азербайджана с 2022г введет в обращение 20-манатную купюру нового дизайна с тематикой Карабаха
ВОЗ встревожена ситуацией с COVID-19 в Европе
Главу Еврокомиссии критикуют за 19-минутный полет на частном самолете
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Новинка на АЗС Лукойл в Азербайджане
«Nar» стартовал коммуникацию «Славься Родина» посвященное Дню Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии