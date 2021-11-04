Минюст США обещает аресты киберпреступников в ближайшие недели

Министерство юстиции США в ближайшее время произведет больше арестов и других операций в рамках активизации деятельности по борьбе с киберпреступностью на территории страны, заявила в четверг заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

"Мы не собираемся останавливаться, мы будем двигаться вперед, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стремится уничтожить наши индустрии, перехватывать данные, а также угрожать экономической, национальной и личной безопасности", - сказала Монако в интервью агентству Associated press (AP).

"В предстоящие дни и недели вы увидите больше действий, которые вы наблюдали на прошлой неделе", - добавило она.

При этом агентство напоминает, что на прошлой неделе Минюст США предъявил россиянину Владимиру Дунаеву обвинения в предполагаемом участии в транснациональной киберпреступной организации. Власти Южной Кореи экстрадировали его 20 октября в США.

По данным агентства, Монако отметила, что в скором времени будет больше арестов, изъятий средств, полученных хакерами в качестве выкупа.

Говоря о ситуации с кибератаками, проводимыми с территории России, замгенпрокурора заявила, что США пока не видят там "существенных изменений".

"Только время покажет, что Россия может сделать в этой области", - приводит AP слова Монако.

Однако накануне директор по кибербезопасности Белого дома Крис Инглис заявил, что США фиксируют снижение количества хакерских атак, проводимых с территории России. Он добавил, что Вашингтон пока не выявил причину этой тенденции.

"Пока рано говорить о том, произошло ли это по причине усилий, предпринятых россиянами, российским руководством", - добавил он. Инглис предположил, что другой причиной снижения количества кибератак могло стать то, что хакеры, столкнувшись с противодействием со стороны США, сами решили на время уйти "в тень".

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из РФ.

Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности важным приоритетом. В мае американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.