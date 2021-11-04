Польша обещает оспаривать в суде сертификацию Северного потока 2

Польский газовый монополист PGNiG собирается оспаривать решение Федерального сетевого агентства по сертификации "Северного потока 2", заявил Financial Times глава польской компании Павел Маевский.

"Мы ждем решения Федерального сетевого агентства и как сторона будем оспаривать все решения, которые не соответствуют европейским правовым стандартам. Мы также являемся участниками этого рынка, и мы хотим, чтобы к нам относились одинаково, и мы будем использовать все доступные законные пути для обеспечения соблюдения наших прав", - цитирует польского газовика FT.

Польша является одним из наиболее жестких критиков проектов "Газпрома". PGNiG также заявляет, что не намерена после 2022 года продолжать закупки газа в России, но в 2021 году только наращивает их. В 2020 году PGNiG выиграла у "Газпрома" арбитраж, добившись пересмотра формулы цены поставок по контракту с нефтяной привязки на биржевые цены, а недавно попросила о снижении цены поставок.

Маевский добавил, что Польша представила министерству экономики Германии 600-страничный пакет документов с опасениями по поводу "Северного потока 2", и была "крайне удивлена" тем, что министерство рассмотрело это менее чем за четыре рабочих дня и все же дало свое одобрение проекту.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. Первая нитка газопровода уже полностью заполнена газом и готова к работе.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

PGNiG добилась своего включения в процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора. Ранее PGNiG вмешалась в судебный процесс в германском суде, где Nord Stream 2 AG пыталась добиться освобождения "Северного потока 2" от норм газовой директивы ЕС.