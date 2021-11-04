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Регион 04.11.2021 17:12

Мать Саакашвили призывает Зеленского помочь ее сыну

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - Гиюли Аласания обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну, находящему в грузинской тюрьме, и организовать его переправку на Украину для лечения.

"Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки", - сказала Аласания в видеообращении к Зеленскому, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook.

Мать Саакашвили выразила озабоченность состоянием здоровья своего сына. "Единственное, что ему предлагают - тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных", - сказала она.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, МАТЬ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]