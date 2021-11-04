Мать Саакашвили призывает Зеленского помочь ее сыну

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - Гиюли Аласания обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну, находящему в грузинской тюрьме, и организовать его переправку на Украину для лечения.

"Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки", - сказала Аласания в видеообращении к Зеленскому, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook.

Мать Саакашвили выразила озабоченность состоянием здоровья своего сына. "Единственное, что ему предлагают - тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных", - сказала она.