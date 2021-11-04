Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.0237 GBR   2.3225 TRY   0.1762

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.11.2021 16:21

Минск выразил протест временному поверенному Польши из-за заявлений Варшавы об инциденте на границе

В МИД Белоруссии вызван временный поверенный Польши, заявлен протест в связи с распространенной Варшавой информацией об инциденте на границе.

"В министерство иностранных дел Беларуси 4 ноября был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем "заходе" 2 ноября в Польшу с территории Беларуси неустановленных "вооруженных лиц в форме"", - говорится в сообщении на сайте МИД Белоруссии в четверг.

"Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации. Внимание польской стороны обращено на тот факт, что тиражирование подобных абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы", - заявляет МИД Белоруссии.

При этом в МИД заверили, что "белорусская сторона еще раз подтвердила готовность решать любые, в том числе чувствительные, вопросы в духе взаимоуважительного диалога".

Как заявил ранее представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын, инцидент произошел на территории Польши примерно в 300 метрах от границы с Белоруссией. Польские солдаты заметили трех человек в форме, у которых при себе было огнестрельное оружие.

"Заметив польский патруль, они перезарядили оружие и отправились в сторону Беларуси", - заявил он.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что инцидент произошел в ночь на вторник. Во вторник в министерство был вызван временный поверенный в делах белорусского посольства Александр Чесновский.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]