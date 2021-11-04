Минск выразил протест временному поверенному Польши из-за заявлений Варшавы об инциденте на границе

В МИД Белоруссии вызван временный поверенный Польши, заявлен протест в связи с распространенной Варшавой информацией об инциденте на границе.
"В министерство иностранных дел Беларуси 4 ноября был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем "заходе" 2 ноября в Польшу с территории Беларуси неустановленных "вооруженных лиц в форме"", - говорится в сообщении на сайте МИД Белоруссии в четверг.
"Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации. Внимание польской стороны обращено на тот факт, что тиражирование подобных абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы", - заявляет МИД Белоруссии.
При этом в МИД заверили, что "белорусская сторона еще раз подтвердила готовность решать любые, в том числе чувствительные, вопросы в духе взаимоуважительного диалога".
Как заявил ранее представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын, инцидент произошел на территории Польши примерно в 300 метрах от границы с Белоруссией. Польские солдаты заметили трех человек в форме, у которых при себе было огнестрельное оружие.
"Заметив польский патруль, они перезарядили оружие и отправились в сторону Беларуси", - заявил он.
Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что инцидент произошел в ночь на вторник. Во вторник в министерство был вызван временный поверенный в делах белорусского посольства Александр Чесновский.
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