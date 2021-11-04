Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.0237 GBR   2.3225 TRY   0.1762

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.11.2021 17:03

Британский регулятор первым в мире разрешил использовать препарат компании Merck для лечения COVID-19

Британское агентство по регулированию лекарственных средств одобрило применение препарата молнупиравир американской компании Merck для лечения у взрослых легкой и умеренной формы коронавируса COVID-19.

"Агентство Великобритании по регулированию лекарственных средств одобрило молнупиравир для лечения легкого и умеренного заболевания COVID-19 у взрослых с положительным тестом на наличие SARS-CoV-2 и с как минимум одним фактором риска развития тяжелого заболевания", - говорится в пресс-релизе, распространенном компанией Merck.

Таким образом, Великобритания стала первой страной, которая одобрила применения молнупиравира, отмечают европейские СМИ. Этот препарат выпускают в капсулах. На данный момент все прочие сертифицированные в США и в Европе лекарства вводятся внутривенно.

В компании напомнили, что другие регулирующие агентства, в частности, Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данный момент рассматривают заявки компании на одобрение ее препарата для лечения коронавируса.

Компания ранее сообщала, что промежуточный анализ третьей фазы клинических испытаний показал, что молнупиравир на 50% сокращает риск госпитализации и смерти у пациентов с легкими и умеренными симптомами COVID-19.

Как отмечалось, в исследовании приняли участие 775 пациентов с COVID-19 разной степени тяжести, находящиеся в группе повышенного риска в связи с наличием других заболеваний, при которых COVID-19 переносится тяжелее. Никто из участников исследования не был вакцинирован.

Всего 7,3% пациентов, которые приняли лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или скончались. То же самое случилось с 14,1% пациентов, получивших плацебо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЛЕКАРСТВО, ОДОБРЕНИЕ


Похожие новости


В Великобритании зафиксировали самое большое с марта число летальных случаев от COVID-19 На британском авианосце Queen Elizabeth зафиксировали вспышку коронавируса Джонсон объявил о готовящемся с 19 июля снятии антикоронавирусных ограничений в Великобритании В Великобритании зафиксировали за сутки свыше 27,3 тыс. заболевших COVID-19 В Великобритании выявили самый высокий с начала апреля прирост новых случаев COVID-19 В Великобритании осенью ждут новую волну коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]