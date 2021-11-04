Британский регулятор первым в мире разрешил использовать препарат компании Merck для лечения COVID-19

Британское агентство по регулированию лекарственных средств одобрило применение препарата молнупиравир американской компании Merck для лечения у взрослых легкой и умеренной формы коронавируса COVID-19.
"Агентство Великобритании по регулированию лекарственных средств одобрило молнупиравир для лечения легкого и умеренного заболевания COVID-19 у взрослых с положительным тестом на наличие SARS-CoV-2 и с как минимум одним фактором риска развития тяжелого заболевания", - говорится в пресс-релизе, распространенном компанией Merck.
Таким образом, Великобритания стала первой страной, которая одобрила применения молнупиравира, отмечают европейские СМИ. Этот препарат выпускают в капсулах. На данный момент все прочие сертифицированные в США и в Европе лекарства вводятся внутривенно.
В компании напомнили, что другие регулирующие агентства, в частности, Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данный момент рассматривают заявки компании на одобрение ее препарата для лечения коронавируса.
Компания ранее сообщала, что промежуточный анализ третьей фазы клинических испытаний показал, что молнупиравир на 50% сокращает риск госпитализации и смерти у пациентов с легкими и умеренными симптомами COVID-19.
Как отмечалось, в исследовании приняли участие 775 пациентов с COVID-19 разной степени тяжести, находящиеся в группе повышенного риска в связи с наличием других заболеваний, при которых COVID-19 переносится тяжелее. Никто из участников исследования не был вакцинирован.
Всего 7,3% пациентов, которые приняли лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или скончались. То же самое случилось с 14,1% пациентов, получивших плацебо.
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