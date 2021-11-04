Информации о встрече Алиева и Пашиняна нет, но ее проведение в будущем не исключается - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что у него нет информации о возможной встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но не исключил ее проведение в будущем.

«О проведении какой-либо встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняна информации нет», - сказал Байрамов журналистам в четверг.

По его словам, в будущем не исключены встречи между лидерами Азербайджана и Армении.

Р.Ахмедов