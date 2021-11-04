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Внешняя политика 04.11.2021 16:43

Информации о встрече Алиева и Пашиняна нет, но ее проведение в будущем не исключается - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что у него нет информации о возможной встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но не исключил ее проведение в будущем.

«О проведении какой-либо встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняна информации нет», - сказал Байрамов журналистам в четверг.

По его словам, в будущем не исключены встречи между лидерами Азербайджана и Армении.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ПАШИНЯН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]