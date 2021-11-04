Саакашвили сообщил омбудсмену Украины о критическом состоянии своего здоровья

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит руководство Грузии обеспечить гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили надлежащей медицинской помощью в связи с критическим состоянием его здоровья.

"Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михеил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", - написала Денисова на своей странице в фейсбуке.

Она обратилась к грузинским властям обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

Ранее мать Саакашвили - Гиюли Аласания в видеообращении попросила президента Украины Владимира Зеленского помочь ее сыну и организовать его переправку в Украину для получения лечения.