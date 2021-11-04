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Регион 04.11.2021 17:46

Саакашвили сообщил омбудсмену Украины о критическом состоянии своего здоровья

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит руководство Грузии обеспечить гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили надлежащей медицинской помощью в связи с критическим состоянием его здоровья.

"Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михеил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", - написала Денисова на своей странице в фейсбуке.

Она обратилась к грузинским властям обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

Ранее мать Саакашвили - Гиюли Аласания в видеообращении попросила президента Украины Владимира Зеленского помочь ее сыну и организовать его переправку в Украину для получения лечения.

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Тэги: УКРАИНА, ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]