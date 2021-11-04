Азербайджан и Кыргызстан договорились о создании совместного инвестфонда

Посол Азербайджана в БишкекеЛатиф Гандилов в четверг вручил министру иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Кыргызстана Руслану Казакбаеву копии верительных грамот, сообщает киргизский МИД.

«Входе встречи было отмечено, что Кыргызстан и Азербайджан являются братскими странами, в связи с чем отмечена важность принятия мер по повышению уровня кыргызско-азербайджанских отношений до стратегического партнерства. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, расширения договорно-правовой базы, график контактов на высоком и высшем уровнях, а также вопросы взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств», - отмечается в информации.

Казакбаев отметил важность проведения 4-го заседаниямежправкомиссии по торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Гандилов, в свою очередь, проинформировал о согласии азербайджанской стороны об учреждении совместногоИнвестиционного фондаи размещения штаб-квартиры фонда в Бишкеке.

Стороны также договорились о проведении культурных мероприятии в Бишкеке и Баку.

Х.Насирзаде