Азербайджан и Кыргызстан договорились о создании совместного инвестфонда

Посол Азербайджана в БишкекеЛатиф Гандилов в четверг вручил министру иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Кыргызстана Руслану Казакбаеву копии верительных грамот, сообщает киргизский МИД.
«Входе встречи было отмечено, что Кыргызстан и Азербайджан являются братскими странами, в связи с чем отмечена важность принятия мер по повышению уровня кыргызско-азербайджанских отношений до стратегического партнерства. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, расширения договорно-правовой базы, график контактов на высоком и высшем уровнях, а также вопросы взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств», - отмечается в информации.
Казакбаев отметил важность проведения 4-го заседаниямежправкомиссии по торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
Гандилов, в свою очередь, проинформировал о согласии азербайджанской стороны об учреждении совместногоИнвестиционного фондаи размещения штаб-квартиры фонда в Бишкеке.
Стороны также договорились о проведении культурных мероприятии в Бишкеке и Баку.
Х.Насирзаде
ASK и Федерация торговых и промышленных палат Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве
Затраты BTC Co по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан в январе-сентябре выросли на 36%
Власти Молдавии намерены частично компенсировать населению расходы на газ
ЦБ Азербайджана с 2022г введет в обращение 20-манатную купюру нового дизайна с тематикой Карабаха
ВОЗ встревожена ситуацией с COVID-19 в Европе
Главу Еврокомиссии критикуют за 19-минутный полет на частном самолете
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Саакашвили сообщил омбудсмену Украины о критическом состоянии своего здоровья
Турция и США сформируют рабочую группу по решению разногласий, в том числе по С-400
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Новинка на АЗС Лукойл в Азербайджане
«Nar» стартовал коммуникацию «Славься Родина» посвященное Дню Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии