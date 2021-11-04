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Внешняя политика 04.11.2021 16:53

Азербайджан и Кыргызстан договорились о создании совместного инвестфонда

Посол Азербайджана в БишкекеЛатиф Гандилов в четверг вручил министру иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Кыргызстана Руслану Казакбаеву копии верительных грамот, сообщает киргизский МИД.

«Входе встречи было отмечено, что Кыргызстан и Азербайджан являются братскими странами, в связи с чем отмечена важность принятия мер по повышению уровня кыргызско-азербайджанских отношений до стратегического партнерства. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, расширения договорно-правовой базы, график контактов на высоком и высшем уровнях, а также вопросы взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств», - отмечается в информации.

Казакбаев отметил важность проведения 4-го заседаниямежправкомиссии по торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Гандилов, в свою очередь, проинформировал о согласии азербайджанской стороны об учреждении совместногоИнвестиционного фондаи размещения штаб-квартиры фонда в Бишкеке.

Стороны также договорились о проведении культурных мероприятии в Бишкеке и Баку.

Х.Насирзаде

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, МИД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]