Европа этой зимой может рискнуть использовать буферный газ из хранилищ, допускают эксперты WoodMac

Европа, где уровень запасов газа в подземных хранилищах сейчас находится на исторически минимальном уровне (82 млрд куб. м активного газа - это 76,43% от емкости резервуаров, что на 15 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет) в случае необходимости может использовать не только активный газ из ПХГ, но и часть буферного газа, пишут консультанты из компании Wood Mackenzie.
Такая манипуляция может иметь долгосрочный негативный эффект на производительность хранилища и его объем. Однако учитывая неординарность ситуации нынешнего отопительного сезона, правительства могут поступиться принципами ради доступности газа для отопления, допускает WoodMac.
"Подушка" буферного газа поддерживает давление в резервуаре и помогает сохранить физические характеристики хранилища. В хранилищах в соляных кавернах буферный газ составляет около 30%, в ПХГ в водяном пласте или истощенном месторождении - около 55%. Wood Mackenzie оценил объем буферного газа во всех ПХГ Европы в 150 млрд куб. м.
Эксперты консалтинговой компании полагают, что использование 10% буферного газа может и не оказать губительного воздействия на хранилища. Эта уловка может обеспечить европейскому рынку около 15 млрд куб. м газа (сопоставимо с месячным экспортом "Газпрома" (MOEX:GAZP) в дальнее зарубежье), способна восполнить дефицит в хранилищах.
"Это поможет успокоить рынки и вселит большую уверенность в том, что запасов хватит на зиму", - аргументируют аналитики. Они также допускают, что операторы хранилищ могут воспользоваться возможностью продажи части буферного газа зимой на пике цен, чтобы потом восполнить их летом при более низких ценах.
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