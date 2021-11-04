Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.0237 GBR   2.3225 TRY   0.1762

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 04.11.2021 17:07

Главу Еврокомиссии критикуют за 19-минутный полет на частном самолете

В Европейском союзе налогоплательщиков подвергли критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она использовала частный самолет для рейса, длившегося 19 минут.

По информации Bild, фон дер Ляйен в июне летела из Вены в Братиславу на таком самолете. Полет длился 19 минут. Генеральный секретарь союза налогоплательщиков Михаэль Егер назвал полет "экологическим грехом".

"Он стоил много денег налогоплательщиков, много времени на дорогу к аэропорту и обратно и прежде всего он стоил доверия", - заявил он изданию. Еврокомиссия на это заявляет, что другой возможности переправить фон дер Ляйен из одной точки в другую не было.

"Если бы председатель вылетала из Бельгии и возвращалась туда же, то поездка включала бы семь стран за два дня. Альтернативы проверялись, но логистически другой возможности не было", - сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, помимо этого, организаторы полета были ограничены мерами по противодействию коронавирусу. "Из-за коронавируса были опасения использовать рейсовые самолеты или поезда", - сказал он.

Ранее европейские "зеленые" уже раскритиковали участников климатического саммита G20, который прошел в Риме в минувшие выходные, за использование частных самолетов и автомобилей на мероприятии, которое призвано работать над сокращением выбросов углекислого газа, а не производить их дополнительные объемы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, ГЛАВА, КРИТИКА


Похожие новости


Произошедшее с Навальным иллюстрирует то, как ведет себя РФ на мировой арене - глава Еврокомиссии В Еврокомиссии ищут сотрудников, передающих журналистам конфиденциальную информацию Еврокомиссия займется поиском дополнительных средств для помощи пострадавшим от коронавируса странам ЕС Европарламент проголосовал за новую Европейскую комиссию ЕС назначил представительницу Эстонии главной по энергетике на фоне стремления к обеспечению безопасности поставок Юнкер побеседовал в Брюсселе со своей возможной преемницей на посту главы Еврокомиссии

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]