Главу Еврокомиссии критикуют за 19-минутный полет на частном самолете

В Европейском союзе налогоплательщиков подвергли критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она использовала частный самолет для рейса, длившегося 19 минут.
По информации Bild, фон дер Ляйен в июне летела из Вены в Братиславу на таком самолете. Полет длился 19 минут. Генеральный секретарь союза налогоплательщиков Михаэль Егер назвал полет "экологическим грехом".
"Он стоил много денег налогоплательщиков, много времени на дорогу к аэропорту и обратно и прежде всего он стоил доверия", - заявил он изданию. Еврокомиссия на это заявляет, что другой возможности переправить фон дер Ляйен из одной точки в другую не было.
"Если бы председатель вылетала из Бельгии и возвращалась туда же, то поездка включала бы семь стран за два дня. Альтернативы проверялись, но логистически другой возможности не было", - сказал представитель Еврокомиссии.
По его словам, помимо этого, организаторы полета были ограничены мерами по противодействию коронавирусу. "Из-за коронавируса были опасения использовать рейсовые самолеты или поезда", - сказал он.
Ранее европейские "зеленые" уже раскритиковали участников климатического саммита G20, который прошел в Риме в минувшие выходные, за использование частных самолетов и автомобилей на мероприятии, которое призвано работать над сокращением выбросов углекислого газа, а не производить их дополнительные объемы.
Азербайджан и Кыргызстан договорились о создании совместного инвестфонда
Информации о встрече Алиева и Пашиняна нет, но ее проведение в будущем не исключается - Байрамов
Делимитация границ позволит нормализовать отношения между Баку и Ереваном – глава МИД Азербайджана
ASK и Федерация торговых и промышленных палат Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве
Затраты BTC Co по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан в январе-сентябре выросли на 36%
Власти Молдавии намерены частично компенсировать населению расходы на газ
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Саакашвили сообщил омбудсмену Украины о критическом состоянии своего здоровья
Турция и США сформируют рабочую группу по решению разногласий, в том числе по С-400
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Новинка на АЗС Лукойл в Азербайджане
«Nar» стартовал коммуникацию «Славься Родина» посвященное Дню Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии