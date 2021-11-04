Турция и США сформируют рабочую группу по решению разногласий, в том числе по С-400

Анкара и Вашингтон создадут совместную рабочую группу по урегулированию разногласий, в том числе касающихся российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы сформируем рабочую группу для решения этих вопросов. Мы ранее сообщали, что делали такое предложение Соединенным Штатам. Теперь это предложение поступило от США, от Байдена", - приводит издание Daily Sabah слова Чавушоглу.
Издание напоминает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с американским коллегой Джо Байденом в Риме на полях саммита лидеров "группы двадцати" в минувшие выходные. Лидеры в ходе встречи выразили желание укрепить двусторонние отношения.
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