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Здравоохранение 04.11.2021 17:19

ВОЗ встревожена ситуацией с COVID-19 в Европе

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Европе вызывают обеспокоенность, заявил в четверг директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы вновь оказались в эпицентре", - цитирует его французская газета "Фигаро".

"Нынешний ритм передачи инфекции в 53 странах европейского региона вызывает немалую тревогу. Если тенденция не изменится, то к февралю может получить еще 500 тыс. смертей, связанных с COVID-19", - добавил Клюге.

В ВОЗ считают, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе вызвано комбинацией таких факторов, как недостаточный процент вакцинированных людей и ослабление ограничительных мер. В итоге, по данным европейского бюро ВОЗ, за неделю в странах Европы количество госпитализаций, вызванных коронавирусом, выросло более, чем в два раза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, КОРОНАВИРУС, ВОЗ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]