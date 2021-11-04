Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.0237 GBR   2.3225 TRY   0.1762

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

04.11.2021 17:28

«Nar» стартовал коммуникацию «Славься Родина» посвященное Дню Победы

«Nar» дал старт коммуникации «Славься Родина» посвященное Дню Победы Великой Отечественной войны. В годовщину славной победы азербайджанской армии в результате Великой Отечественной войны, мобильный оператор будет транслировать поздравительный ролик и реализует несколько важных социальных проектов.

Одним из первых проектов стала реализация стипендиальной программы для поддержки студентов из семей шехидов, погибших за свободу наших земель в Отечественной войне. Цель проекта - поддержать детей из семей шехидов в их образовательной жизни и внести свой вклад в их светлое будущее. В рамках проекта 8 студентов, обучающихся в Нахчыванском Государственном Университете, будут получать на время учебы, ежемесячную стипендию в размере 200 манат.

«Будучи «Nar», мы с первых дней Отечественной войны реализовали различные проекты в поддержку общего дела. В послевоенный период мы также стараемся приоритизировать социальные проекты по поддержке семей шехидов и ветеранов войны. Сегодня мы очень рады предоставить студентам стипендии в рамках нашего долгосрочного сотрудничества с НГУ», - сказал Азиз Ахундов, начальник отдела по связям с общественностью «Nar».

Более подробную информацию о социальных проектах «Nar» и стратегии КСО компании, вы можете получить на сайте nar.az.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]