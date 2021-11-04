«Nar» стартовал коммуникацию «Славься Родина» посвященное Дню Победы

«Nar» дал старт коммуникации «Славься Родина» посвященное Дню Победы Великой Отечественной войны. В годовщину славной победы азербайджанской армии в результате Великой Отечественной войны, мобильный оператор будет транслировать поздравительный ролик и реализует несколько важных социальных проектов.

Одним из первых проектов стала реализация стипендиальной программы для поддержки студентов из семей шехидов, погибших за свободу наших земель в Отечественной войне. Цель проекта - поддержать детей из семей шехидов в их образовательной жизни и внести свой вклад в их светлое будущее. В рамках проекта 8 студентов, обучающихся в Нахчыванском Государственном Университете, будут получать на время учебы, ежемесячную стипендию в размере 200 манат.

«Будучи «Nar», мы с первых дней Отечественной войны реализовали различные проекты в поддержку общего дела. В послевоенный период мы также стараемся приоритизировать социальные проекты по поддержке семей шехидов и ветеранов войны. Сегодня мы очень рады предоставить студентам стипендии в рамках нашего долгосрочного сотрудничества с НГУ», - сказал Азиз Ахундов, начальник отдела по связям с общественностью «Nar».

Более подробную информацию о социальных проектах «Nar» и стратегии КСО компании, вы можете получить на сайте nar.az.