ЦБ Азербайджана с 2022г введет в обращение 20-манатную купюру нового дизайна с тематикой Карабаха

Центробанк Азербайджана в четверг презентовал памятные банкноты и монеты в связи с Днем Победы, сообщает пресс-служба ЦБА.
Для увековечивания победы Азербайджана во Второй Карабахской войне ЦБА выпустил памятную банкноту «Победа» номиналом 500 манатов, а также серебряные монеты «Джебраил», «Губадлы», «Агдам», «Зангилан», «Физулин», «Лачин», «Кельбаджар», «Ходжавенд» и «Суговушан».
Кроме этого, ЦБА с 2022 года введет в обращение 20-манатную купюру нового дизайна, посвященную тематике Карабаху.
Х.Насирзаде
Азербайджан и Кыргызстан договорились о создании совместного инвестфонда
Информации о встрече Алиева и Пашиняна нет, но ее проведение в будущем не исключается - Байрамов
Делимитация границ позволит нормализовать отношения между Баку и Ереваном – глава МИД Азербайджана
ASK и Федерация торговых и промышленных палат Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве
Затраты BTC Co по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан в январе-сентябре выросли на 36%
Власти Молдавии намерены частично компенсировать населению расходы на газ
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Саакашвили сообщил омбудсмену Украины о критическом состоянии своего здоровья
Турция и США сформируют рабочую группу по решению разногласий, в том числе по С-400
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Новинка на АЗС Лукойл в Азербайджане
«Nar» стартовал коммуникацию «Славься Родина» посвященное Дню Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии