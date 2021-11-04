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Это интересно 04.11.2021 17:48

ЦБ Азербайджана с 2022г введет в обращение 20-манатную купюру нового дизайна с тематикой Карабаха

Центробанк Азербайджана в четверг презентовал памятные банкноты и монеты в связи с Днем Победы, сообщает пресс-служба ЦБА.

Для увековечивания победы Азербайджана во Второй Карабахской войне ЦБА выпустил памятную банкноту «Победа» номиналом 500 манатов, а также серебряные монеты «Джебраил», «Губадлы», «Агдам», «Зангилан», «Физулин», «Лачин», «Кельбаджар», «Ходжавенд» и «Суговушан».

Кроме этого, ЦБА с 2022 года введет в обращение 20-манатную купюру нового дизайна, посвященную тематике Карабаху.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦБА, БАНКНОТЫ, МОНЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]