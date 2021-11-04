ЦБ Азербайджана с 2022г введет в обращение 20-манатную купюру нового дизайна с тематикой Карабаха

Центробанк Азербайджана в четверг презентовал памятные банкноты и монеты в связи с Днем Победы, сообщает пресс-служба ЦБА.

Для увековечивания победы Азербайджана во Второй Карабахской войне ЦБА выпустил памятную банкноту «Победа» номиналом 500 манатов, а также серебряные монеты «Джебраил», «Губадлы», «Агдам», «Зангилан», «Физулин», «Лачин», «Кельбаджар», «Ходжавенд» и «Суговушан».

Кроме этого, ЦБА с 2022 года введет в обращение 20-манатную купюру нового дизайна, посвященную тематике Карабаху.

Х.Насирзаде