Конфедерация предпринимателей Азербайджана (ASK) и Федерация торговых и промышленных палат Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает ASK.

Документ предусматривает содействие развитию экономических связей между странами, выбор сфер для совместного сотрудничества, определение проектов и т.д.

Б.Рустамбеков