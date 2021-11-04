Новинка на АЗС Лукойл в Азербайджане

Впервые в Азербайджане в качестве нововведения системы оплаты приобретенного топлива на любых АЗС ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан, клиенты могут воспользоваться смартфоном для удобного, бесконтактного и безопасного способа оплаты через систему Apple Pay.
Суть данной системы - быстрое и удобное обслуживание клиентов.
Азербайджан и Кыргызстан договорились о создании совместного инвестфонда
Информации о встрече Алиева и Пашиняна нет, но ее проведение в будущем не исключается - Байрамов
Делимитация границ позволит нормализовать отношения между Баку и Ереваном – глава МИД Азербайджана
ASK и Федерация торговых и промышленных палат Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве
Затраты BTC Co по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан в январе-сентябре выросли на 36%
Власти Молдавии намерены частично компенсировать населению расходы на газ
ЦБ Азербайджана с 2022г введет в обращение 20-манатную купюру нового дизайна с тематикой Карабаха
ВОЗ встревожена ситуацией с COVID-19 в Европе
Главу Еврокомиссии критикуют за 19-минутный полет на частном самолете
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Саакашвили сообщил омбудсмену Украины о критическом состоянии своего здоровья
Турция и США сформируют рабочую группу по решению разногласий, в том числе по С-400
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии