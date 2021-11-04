Новинка на АЗС Лукойл в Азербайджане

Впервые в Азербайджане в качестве нововведения системы оплаты приобретенного топлива на любых АЗС ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан, клиенты могут воспользоваться смартфоном для удобного, бесконтактного и безопасного способа оплаты через систему Apple Pay.

Суть данной системы - быстрое и удобное обслуживание клиентов.