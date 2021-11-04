Москва поможет Минску противостоять внешнему давлению - Путин

Россия и Беларусь намерены вместе противостоять любым попыткам вмешательства в свои внутренние дела извне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Это никаких сомнений здесь нет", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Беларуси в режиме видеоконференции.