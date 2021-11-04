Москва поможет Минску противостоять внешнему давлению - Путин

Россия и Беларусь намерены вместе противостоять любым попыткам вмешательства в свои внутренние дела извне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Это никаких сомнений здесь нет", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Беларуси в режиме видеоконференции.
Турция активно контактирует с Россией по Карабаху - Чавушоглу
Азербайджан и Кыргызстан договорились о создании совместного инвестфонда
Информации о встрече Алиева и Пашиняна нет, но ее проведение в будущем не исключается - Байрамов
Новак: цена нефти около $80/барр. объективно отражает ситуацию на рынке
Европа этой зимой может рискнуть использовать буферный газ из хранилищ, допускают эксперты WoodMac
Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в декабре увеличится на 7 тыс. б/с - до 654 тыс. б/с - Минэнерго
ЦБ Азербайджана с 2022г введет в обращение 20-манатную купюру нового дизайна с тематикой Карабаха
ВОЗ встревожена ситуацией с COVID-19 в Европе
Главу Еврокомиссии критикуют за 19-минутный полет на частном самолете
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Новинка на АЗС Лукойл в Азербайджане
«Nar» стартовал коммуникацию «Славься Родина» посвященное Дню Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии