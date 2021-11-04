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СНГ 04.11.2021 19:35

Референдум по новой Конституции Беларуси планируется провести в феврале

Референдум по новой Конституции Беларуси планируется провести в феврале будущего года, заявил глава государства Александр Лукашенко в четверг в ходе онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России.

"Мы целенаправленно совершенствуем внутренние наши общественные процессы (...) Беларусь готовится следом провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале (2022 года - ИФ) мы проведем соответствующий референдум и примем новую Конституцию", - сказал Лукашенко.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, КОНСТИТУЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]