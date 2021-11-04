Референдум по новой Конституции Беларуси планируется провести в феврале будущего года, заявил глава государства Александр Лукашенко в четверг в ходе онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России.

"Мы целенаправленно совершенствуем внутренние наши общественные процессы (...) Беларусь готовится следом провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале (2022 года - ИФ) мы проведем соответствующий референдум и примем новую Конституцию", - сказал Лукашенко.