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ТЭК 04.11.2021 19:38

ОПЕК ждет профицита на рынке нефти в 2022г, уже с I кв

ОПЕК ждет профицита на рынке нефти уже с I кв. в 2022 году.

По словам министра нефти и высшего образования Кувейта Мохаммеда Аль-Фареса, по всем прогнозам, рынок нефти в 2022 году будет в профиците, риски все ещё увеличиваются.

Как сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, ОПЕК+ ожидает переход рынка нефти к профициту уже в первом квартале 2022 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, ПРОФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]