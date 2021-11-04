ОПЕК ждет профицита на рынке нефти в 2022г, уже с I кв

ОПЕК ждет профицита на рынке нефти уже с I кв. в 2022 году.

По словам министра нефти и высшего образования Кувейта Мохаммеда Аль-Фареса, по всем прогнозам, рынок нефти в 2022 году будет в профиците, риски все ещё увеличиваются.

Как сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, ОПЕК+ ожидает переход рынка нефти к профициту уже в первом квартале 2022 году.