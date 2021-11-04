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ТЭК 04.11.2021 19:40

Минск и Москва разработают принципы функционирования объединённого рынка газа к июлю 2022г. - премьер Беларусь

Беларусь и РФ разработают принципы функционирования объединённого рынка газа к июлю 2022 года, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Предстоит сформировать объединенные рынки нефти, нефтепродуктов, электроэнергии и газа. Так уже к июлю 2022 года мы должны разработать принципы функционирования объединённого рынка газа, а до 1 декабря 2023 года с учётом этих принципов подписать соответствующие дополнения к союзной программе", - сказал Головченко на заседании Высшего госсовета Союзного государстваБеларусь и России, которое транслируется онлайн в четверг.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ГАЗ, РЫНОК, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]