Минск и Москва разработают принципы функционирования объединённого рынка газа к июлю 2022г. - премьер Беларусь

Беларусь и РФ разработают принципы функционирования объединённого рынка газа к июлю 2022 года, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Предстоит сформировать объединенные рынки нефти, нефтепродуктов, электроэнергии и газа. Так уже к июлю 2022 года мы должны разработать принципы функционирования объединённого рынка газа, а до 1 декабря 2023 года с учётом этих принципов подписать соответствующие дополнения к союзной программе", - сказал Головченко на заседании Высшего госсовета Союзного государстваБеларусь и России, которое транслируется онлайн в четверг.