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СНГ 04.11.2021 19:52

Лукашенко подписал интеграционный декрет, утверждающий союзные программы с Россией

Президент Беларусь Александр Лукашенко в ходе онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России в четверг подписал декрет "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы".

Ранее документ был завизирован главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные телеграм-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываю. Я вижу, ваша подпись (президента России Владимира Путина - ИФ) под декретом стоит, всех членов ВГС. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я", - сказал Лукашенко.

В сентябре президентами двух стран были согласованы все 28 интеграционных союзных программ. Затем они были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, СОЮЗНОЕ/ГОСУДАРСТВО, ИНТЕГРАЦИЯ, ДЕКРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]