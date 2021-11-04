Лукашенко подписал интеграционный декрет, утверждающий союзные программы с Россией

Президент Беларусь Александр Лукашенко в ходе онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России в четверг подписал декрет "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы".

Ранее документ был завизирован главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные телеграм-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываю. Я вижу, ваша подпись (президента России Владимира Путина - ИФ) под декретом стоит, всех членов ВГС. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я", - сказал Лукашенко.

В сентябре президентами двух стран были согласованы все 28 интеграционных союзных программ. Затем они были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства.