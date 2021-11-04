Новак: нефтерынок восстанавливается, но все еще под давлением, запасы растут

Нефтерынок восстанавливается, но все еще под давлением, запасы растут, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что хоть ОПЕК+ и наращивает добычу, но в зимние месяцы будет сезонное снижение.

По его словам, на рынке уже наблюдается увеличение коммерческих запасов нефти в некоторых странах.

В то же время, сказал Новак, спрос на нефть ключевых потребителей все ещё находится под давлением штамма "Дельта".

Вице-премьер подчеркнул, что, если рынок будет восстанавливаться, у стран ОПЕК+ есть возможность оперативно реагировать.