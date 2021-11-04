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ТЭК 04.11.2021 19:55

Новак: нефтерынок восстанавливается, но все еще под давлением, запасы растут

Нефтерынок восстанавливается, но все еще под давлением, запасы растут, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что хоть ОПЕК+ и наращивает добычу, но в зимние месяцы будет сезонное снижение.

По его словам, на рынке уже наблюдается увеличение коммерческих запасов нефти в некоторых странах.

В то же время, сказал Новак, спрос на нефть ключевых потребителей все ещё находится под давлением штамма "Дельта".

Вице-премьер подчеркнул, что, если рынок будет восстанавливаться, у стран ОПЕК+ есть возможность оперативно реагировать.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]