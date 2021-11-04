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ТЭК 04.11.2021 20:00

Министр энергетики Саудовской Аравии: ОПЕК+ обсуждал с рынком доппредложение нефти, но влияние на энергорынок ограничено

Производители нефти ОПЕК+ обсуждали с потребителями нефти возможность дополнительного увеличения нефти, в частности, с США, "на всех уровнях", но приняли "правильное решение" не увеличивать добычу сверх плана, заявил на пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Он отметил, что в первом квартале 2022 года прогнозируется существенное увеличение коммерческих запасов нефти ввиду того, что ОПЕК+ планирует последовательно увеличивать добычу.

При этом, комментируя возможность добавления нефти для "спасения" энергорынка, страдающего от высоких цен на газ, министр сказал, что по прогнозам, максимальное влияние нефтяного рынка на энергорынок составляет 600 тыс. б/с (то есть только 600 тыс. б/с нефти может заменить газ для энергогенерации - ИФ), при этом 500 тыс.б/с уже реализовано.

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Тэги: НЕФТЕРЫНОК, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОПЕК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]