Лидеры РФ и Беларуси утвердили обновленную военную доктрину

Обновленная военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства утверждены на заседании Высшего Госсовета России и Беларуси.
Документы были утверждены президентами РФ Владимиром Путиным и Беларуси Александром Лукашенко.
Эти документы входят в основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.
Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев, говоря об этих документах, отметил, что их принятие "обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Беларуси, беспрецедентным давлением на наши страны".
"Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом происходящих в регионе изменений в военно-политической обстановке", - сказал Мезенцев.
Он подчеркнул, что достигнут высокий уровень взаимодействия в сфере обороны между Россией и Белоруссией, а это свидетельствует о том, что границы Союзного государства надежно защищены.
Говоря о концепции миграционной политики Союзного государства, он отметил, что документ определит направление деятельности министерств внутренних дел, органов безопасности, пограничных служб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий, обусловленных возрастанием миграционных потоков.
"Актуальность документа по-своему подтверждают и последние события на границе Белоруссии-Евросоюза, на которые выдержанно и профессионально отвечает республика. Концепция предусматривает не только совместное противодействие угрозам безопасности Союзного государства, связанным с незаконной миграцией, но главное - обеспечивает осуществление партнерства в интересах граждан в сфере труда и занятости", - сказал он.
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