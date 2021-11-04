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СНГ 04.11.2021 20:05

Лидеры РФ и Беларуси утвердили обновленную военную доктрину

Обновленная военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства утверждены на заседании Высшего Госсовета России и Беларуси.

Документы были утверждены президентами РФ Владимиром Путиным и Беларуси Александром Лукашенко.

Эти документы входят в основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев, говоря об этих документах, отметил, что их принятие "обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Беларуси, беспрецедентным давлением на наши страны".

"Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом происходящих в регионе изменений в военно-политической обстановке", - сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что достигнут высокий уровень взаимодействия в сфере обороны между Россией и Белоруссией, а это свидетельствует о том, что границы Союзного государства надежно защищены.

Говоря о концепции миграционной политики Союзного государства, он отметил, что документ определит направление деятельности министерств внутренних дел, органов безопасности, пограничных служб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий, обусловленных возрастанием миграционных потоков.

"Актуальность документа по-своему подтверждают и последние события на границе Белоруссии-Евросоюза, на которые выдержанно и профессионально отвечает республика. Концепция предусматривает не только совместное противодействие угрозам безопасности Союзного государства, связанным с незаконной миграцией, но главное - обеспечивает осуществление партнерства в интересах граждан в сфере труда и занятости", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ОБОРОНА, ДОКТРИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]