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Регион 04.11.2021 20:50

Представитель Госдепа США Олсон проведет в Тбилиси ряд встреч

Помощник заместителя госсекретаря США по Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрика Олсон в четверг прибыла с визитом в Тбилиси, сообщает посольство США в Грузии.

По информации посольства, Олсон проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и представителями политического спектра.

Повестку дня встреч в посольстве не уточняют.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]