Представитель Госдепа США Олсон проведет в Тбилиси ряд встреч

Помощник заместителя госсекретаря США по Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрика Олсон в четверг прибыла с визитом в Тбилиси, сообщает посольство США в Грузии.

По информации посольства, Олсон проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и представителями политического спектра.

Повестку дня встреч в посольстве не уточняют.