Ереван обсуждает с Москвой новый формат сотрудничества в регионе

Армения обсуждает с Россией повестку регионального сотрудничества в формате "3+3", заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.
"Армения проводит обсуждения по этому формату только с Россией. Знаете, что Россия активно обсуждает повестку формата "3+3". Армения представила свои подходы, и, если мы увидим, что есть понимание наших подходов, увидим четкость и приемлемость вопросов, то начнем обсуждать возможные перспективы этого формата", - сказал Григорян в интервью армянскому новостному сайту "Фактор".
Ранее в четверг замглавы МИД Армении Ваге Геворкян заявил в парламенте Армении, что новые форматы регионального сотрудничества не должны повторять уже существующие платформы.
"Что касается формата "3+3", то приоритетом Армении является защита национальных интересов. Предлагаемые форматы сотрудничества не должны повторять уже существующие форматы. В этом вопросе приоритетом для нас является то, чтобы не было повторения формата Минской группы ОБСЕ", - сказал Геворкян.
В минувшую среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает выдвинутую президентами Азербайджана и Турции идею создания консультативного регионального механизма, который называют "3+3".
Она уточнила, что "речь идет о странах Южного Кавказа и их соседях, это Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Турция и Иран".
"Подчеркиваю, что настало время переводить эти планы в практическое русло. Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий, раскрытию экономического, транспортного потенциала региона. Вопросов много. Формат может и должен привнести и, может быть, предложить решения, как старых проблем, так и предложить решения для новых вызовов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
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