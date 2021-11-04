Квота Казахстана в рамках ОПЕК+ в декабре увеличится на 16 тыс. б/с

Квота Казахстана в рамках ОПЕК+ в декабре в декабре увеличится на 16 тыс. б/с до 1,556 млн б/с, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
"Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в ноябре определена в объеме 1,540 млн б/с, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. б/с. Таким образом, обязательства в декабре составят 1,556 млн б/с", - говорится в распространенном сообщении Минэнерго.
Сегодня по итогам министерского заседания стран-участниц соглашения ОПЕК+ было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч барр/сутки до полного снятия ограничений.
Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 декабря 2021 года.
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