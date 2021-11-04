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ТЭК 04.11.2021 22:43

Квота Казахстана в рамках ОПЕК+ в декабре увеличится на 16 тыс. б/с

Квота Казахстана в рамках ОПЕК+ в декабре в декабре увеличится на 16 тыс. б/с до 1,556 млн б/с, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в ноябре определена в объеме 1,540 млн б/с, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. б/с. Таким образом, обязательства в декабре составят 1,556 млн б/с", - говорится в распространенном сообщении Минэнерго.

Сегодня по итогам министерского заседания стран-участниц соглашения ОПЕК+ было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч барр/сутки до полного снятия ограничений.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 декабря 2021 года.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК, ДЕКАБРЬ, КВОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]