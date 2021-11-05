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Дальнее зарубежье 05.11.2021 11:20

Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля

Более 40 стран подписали в ходе конференции ООН по климату (COP26) декларацию о прекращении финансирования новых угольных электростанций, а также закрытии существующих станций - в развитых странах в 2030-х гг., в развивающихся - в 2040-х гг.

В число стран-подписантов вошли такие крупные потребители угля, как Польша, Вьетнам, Индонезия, Чили. В то же время пока не участвуют в пакте крупнейшие потребители угля - Китай, США, Индия, Австралия, свидетельствует информация на сайте конференции.

Соглашение касается угольных электростанций, на которых не применяются технологии улавливания выбросов углекислого газа.

Великобритания, хозяйка конференции, сделала вопрос о сокращении использования угля одним из центральных в ходе подготовки конференции. Сжигание угля считается важнейшим источником парниковых газов в мире.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, УГОЛЬ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]