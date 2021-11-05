Российские военные подготовят 1 тыс. специалистов для Минобороны Таджикистана в 2022 году

Военные инструкторы 201-й российской военной базы подготовят 1 тыс. младших специалистов для Вооруженных сил Таджикистана в 2022 году, сообщает пресс-служба Центрального военного округа в пятницу.

"Подготовка военнослужащих пройдет сразу на двух учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули по 14 военным специальностям: механик-водитель и наводчик-оператор танка Т-72, командир реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", наводчик бронетранспортера БТР-80, наводчик-оператор боевой машины пехоты БМП-2, также разведчик, гранатометчик и другим", - говорится в сообщении.

Обучение специальностям будет длиться около трех месяцев.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 201-ю базу усилили новым вооружением.

Этим летом и осенью Россия на фоне обстановки в Афганистане также провела на полигонах в Таджикистане, вблизи афганской границы, несколько учений. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, также была задействована военная техника. Основу российского контингента на учениях составили подразделения 201-й базы. На учениях, в частности, была отработана локализация приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства ОДКБ боевиков международных террористических организаций.