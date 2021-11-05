SEC больше не будет ограничивать акционеров в праве задавать вопросы по ESG

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) хочет расширить возможности акционеров задавать вопросы руководителям компаний по тематике ESG.

SEC больше не будет разрешать публичным компаниям исключать из повестки собраний акционеров вопросы, которые напрямую не связаны с бизнесом или вторгаются в сферу ответственности менеджмента, а именно - темы, связанные с управлением персоналом и глобальным изменением климата, говорится на сайте SEC.

По словам председателя SEC Гэри Генслера, в последние годы сотни компаний обращались в комиссию с просьбой избавить их от необходимости рассматривать различные предложения от акционеров. Новое указание SEС "даст больше ясности в этом вопросе для компаний и акционеров", считает он.

Ранее в этом году SEC уже не разрешила Citigroup Inc. снять с повестки собрания акционеров предложение о проведении аудита по вопросам расового неравенства, а Exxon Mobil Corp. - вопрос об участии компании в борьбе с глобальным потеплением. При прежнем, республиканском, составе комиссии ее политика была противоположной.

Пока SEС, как сообщалось, не приняла окончательного решения о введении обязательного ESG-раскрытия для американских эмитентов. Однако под давлением инвесторов и политиков она предпринимает шаги для повышения эффективности существующего раскрытия, чтобы оно более полно отвечало новым запросам рынка.

Так, в сентябре SEC указала эмитентам на упущения в годовых отчетах, связанные с вопросами изменения климата.

По действующим правилам, компании обязаны сообщать инвесторам всю существенную информацию.

По итогам проведенного анализа отчетов комиссия указала, что в этом контексте эмитенты должны также раскрывать информацию о рисках, связанных с изменением регулирования в условиях глобального потепления, судебными исками климатических активистов, увеличением инвестиций на проекты, направленные на борьбу с климатическими изменениями, а также рассказывать о влиянии природных факторов на свою операционную деятельность.