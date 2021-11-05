Вклад древних людей в вымирание мамонтов незначителен

Международная группа ученых с помощью метагеномного анализа оценила вклад древних людей в вымирание мамонтов и другой мегафауны, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

"Группа ученых из США, Великобритании, Канады, Дании, Германии, Франции, Норвегии, Швеции, Китая и России провели метагеномный анализ более 500 образцов грунта из районов вечной мерзлоты и озерных отложений со всей Арктики. В результате им удалось изучить ДНК растений и млекопитающих, обитавших на территории древней Сибири 50-14 тыс. лет назад", - говорится в сообщении.

Далее исследователи создали модель, учитывающую пространственное распространение животных и растений, характеристики палеоклимата, а также появление человека, чтобы реконструировать процессы изменения состава флоры и фауны и природной среды в целом.

"Оказалось, что некоторые виды животных, как правило, являлись частью одного и того же сообщества: к примеру, обнаружение в образце ДНК карибу, зайца и полевок обычно означало, что там имеется также ДНК лошади и мамонта. Однако между человеком и другими травоядными, кроме зайца, таких связей практически не было обнаружено. А учитывая, что в модель изначально была заложена некоторая переоценка присутствия людей, их вклад в исчезновение мегафауны в Арктике можно считать маловероятным", - говорится в публикации.

Ученые пришли к выводу, что на первый план теперь выходят изменения климата, в первую очередь, таяние арктических льдов. Это спровоцировало увеличение объемов годовых осадков, которое привело, с одной стороны, к увеличению снежного покрова зимой, что ограничивало доступ к пище, с другой - к образованию новых озер, рек и болот, которое сопровождалось резким изменением видового состава растительности.

В результате крупные травоядные животные не смогли адаптироваться к непривычному и скудному рациону, и их популяция начала сокращаться.

Тем не менее, если ранее считалось, что только некоторым из них удалось пережить конец последнего ледникового периода на островах Врангеля и Святого Павла у берегов Сибири и Аляски, то сейчас ученые выяснили, что несмотря на резкое сокращение ареала этих гигантов небольшим популяциям мамонтов удалось дожить до раннего голоцена (7,3-8,6 тыс. лет назад) на территории современной континентальной северо-восточной Сибири и в Северной Америке.

ДНК мамонтов с полуострова Таймыр говорит о том, что еще около 4 тыс. лет назад они встречались на севере центральной Сибири, сумев выжить лишь благодаря сохранившемуся к тому времени тундростепному ландшафту.

"А когда и эти "осколки прошлого" исчезли, вместе с ними ушли навсегда и самые крупные наземные млекопитающие планеты. И дело здесь вовсе не в охоте, ведь в некоторых регионах Арктики и Субарктики люди сосуществовали с мамонтами в течение десятков тысяч лет", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что самые древние в Арктике следы людей - на острове Котельный на архипелаге Новосибирские острова - имеют возраст от 26 до 24 тыс. лет, древние люди совершали туда короткие охотничьи вылазки. На острове археологи нашли кости мамонта со следами обработки.