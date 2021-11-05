Налоговая служба Азербайджана получила доступ к международным базам данных по трансфертным ценам

Государственная налоговая служба (ГНС) заключила договор с компанией «Bureau van Dijk», в рамках которого получила доступ к информационной базе по трансфертным ценам.

Согласно сообщению Службы, таким образом, ГНС получила право использовать 4 различные базы данных, которые используются налоговыми органами более 50 стран для проведения сравнительного анализа и расчетов налоговых проверок, связанных с трансферными ценами.

В настоящее время трансферная цена стала одним из актуальных вопросов в сфере международного налогообложения. Одной из основных причин этого является то, что в последние годы большая часть международного торгового оборота приходится на долю транснациональных компаний, и страны ежегодно лишаются больших сумм доходов из-за уклонения от уплаты налогов в этой сфере. Улучшение доступа к информации и обновлению услуг повысит прозрачность экономики страны, позволит выполнять обязательства по международному налогообложению и обмену информацией, а также позволит организовать более эффективную борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Б.Рустамбеков