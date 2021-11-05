ЦБ Азербайджана планирует отобрать страховщика имущества и наличных денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил повторный тендер на отбор страховой компании для страхования основных средств (имущества) и наличных денег, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
Согласно тендерному объявлению банка, в нем могут принять участие страховые компании, имеющие лицензии на предоставление услуг по этим видам страхования.
Кроме этого, участники тендера должны представить банковскую справку о финансовом состоянии за последний год, финансовую отчетность за 2020 год. При этом страховые компании, участвующие в тендере, должны обладать капиталом не менее 5 млн манатов.
Тендерные предложения будут оцениваться по следующим критериям: цена, условия страхования по предложенному пакету, размер франшизы, рейтинг перестраховочных компаний.
Прием предложений по тендеру будет проводиться до 17:30 21 декабря, оценка тендерных предложений состоится в 15:00 22 декабря. Госпошлина за участие в тендере составляет 100 манатов.
По условиям тендера, услуги ЦБА по страхованию имущества и наличных денег должны предоставляться с 1 января 2022 года, и рассчитаны на 12 месяцев.
Р.Ахмедов
Территориальные претензии Армении к Азербайджану абсолютно неприемлемы – Гаджиев
Азербайджан передал Армении тела около 1,7 тыс. армянских военных, погибших в Карабахе осенью 2020 года – глава МИД
Новый посол Азербайджана в Берне вручил верительные грамоты президенту Швейцарии
Вклад древних людей в вымирание мамонтов незначителен
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 248,6 млн - университет Хопкинса
ЦБ Азербайджана с 2022г введет в обращение 20-манатную купюру нового дизайна с тематикой Карабаха
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Президент Узбекистана уволил главу Мининфокома после скандала с запретом соцсетей
В РФ за сутки выявили более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19, 1 тыс. 192 умерших - оперштаб
Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии