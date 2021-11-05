Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9638 RUR   0.0237 GBR   2.2941 TRY   0.1751

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 05.11.2021 11:31

ЦБ Азербайджана планирует отобрать страховщика имущества и наличных денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил повторный тендер на отбор страховой компании для страхования основных средств (имущества) и наличных денег, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

Согласно тендерному объявлению банка, в нем могут принять участие страховые компании, имеющие лицензии на предоставление услуг по этим видам страхования.

Кроме этого, участники тендера должны представить банковскую справку о финансовом состоянии за последний год, финансовую отчетность за 2020 год. При этом страховые компании, участвующие в тендере, должны обладать капиталом не менее 5 млн манатов.

Тендерные предложения будут оцениваться по следующим критериям: цена, условия страхования по предложенному пакету, размер франшизы, рейтинг перестраховочных компаний.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 17:30 21 декабря, оценка тендерных предложений состоится в 15:00 22 декабря. Госпошлина за участие в тендере составляет 100 манатов.

По условиям тендера, услуги ЦБА по страхованию имущества и наличных денег должны предоставляться с 1 января 2022 года, и рассчитаны на 12 месяцев.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБА, СТРАХОВАНИЕ, ТЕНДЕР


Похожие новости


ЦБ Азербайджана отбирает страховщика имущества, наличных денег и автомобилей банка ЦБ Азербайджана планирует в 2020г проведение проверок в страховых компаниях ЦБА продолжит сотрудничество с PASHA Sigorta и AXA Mbask по страхованию имущества, наличных денег и автомобилей банка ЦБ Азербайджана отбирает страховщика имущества, наличных денег и автомобилей банка Центробанк Азербайджана отбирает страховщика для страхования имущества, наличных денег и автомобилей банка Услуги по страхованию имущества, наличных денег и автомобилей ЦБА будут стоить свыше 200 тыс. манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]