ЦБ Азербайджана планирует отобрать страховщика имущества и наличных денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил повторный тендер на отбор страховой компании для страхования основных средств (имущества) и наличных денег, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

Согласно тендерному объявлению банка, в нем могут принять участие страховые компании, имеющие лицензии на предоставление услуг по этим видам страхования.

Кроме этого, участники тендера должны представить банковскую справку о финансовом состоянии за последний год, финансовую отчетность за 2020 год. При этом страховые компании, участвующие в тендере, должны обладать капиталом не менее 5 млн манатов.

Тендерные предложения будут оцениваться по следующим критериям: цена, условия страхования по предложенному пакету, размер франшизы, рейтинг перестраховочных компаний.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 17:30 21 декабря, оценка тендерных предложений состоится в 15:00 22 декабря. Госпошлина за участие в тендере составляет 100 манатов.

По условиям тендера, услуги ЦБА по страхованию имущества и наличных денег должны предоставляться с 1 января 2022 года, и рассчитаны на 12 месяцев.

Р.Ахмедов