Госагентство по ОМС направит 1,65 млн манатов на покупку универсальных автомобилей

Публичное юридическое лицо «Госагентство по обязательному медицинскому страхованию» закупает у ООО «Autouniversal» автомобили для перевозки грузов малого размера.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 647 тыс. манатов.

Договор предусматривает закупку 60 универсальных автомобилей.

Н.Аббасова