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СНГ 05.11.2021 12:01

В РФ за сутки выявили более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19, 1 тыс. 192 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 тыс. 735 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 192 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 40 735 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 793 (9,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Москва по-прежнему лидирует среди всех российских регионов по уровню суточного прироста, здесь выявили 6 тыс. 407 новых случаев. За столицей следует Санкт-Петербург - 3 тыс. 363 заболевших за сутки, Московская область - 2 тыс. 835.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 192, это меньше, чем накануне, когда сообщалось о максимальных за пандемию 1 тыс. 195 скончавшихся. Больше всего смертей в Москве - 93, в Петербурге - 89, в Московской области - 55.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 714 тыс. 595 случаев коронавирусной инфекции, 244 тыс. 447 умерших и 7 млн 505 тыс. 971 выписанных, в том числе 28 тыс. 605 выписаны за последние сутки, из них 6 тыс. 024 выздоровевших приходится на Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]