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Карабах 05.11.2021 12:13

Азербайджан передал Армении тела около 1,7 тыс. армянских военных, погибших в Карабахе осенью 2020 года – глава МИД

Азербайджан с ноября 2020 года передал Армении тела и останки около 1,7 тыс. армянских военных, погибших в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«На текущий момент найдены и переданы противоположной стороне около 1700 тел армянских военнослужащих. Мы осуществили передачу тел, как гуманитарную акцию, в соответствии с нормами международного права», - сказал Байрамов в пятницу на конференции «44-дневная Дорога к Победе» в университете ADA.

Байрамов добавил, что Баку предлагает Еревану «уважать суверенитет и границы своих соседей, выйти из транспортного тупика и превратиться в часть развивающегося региона».

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ТЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]