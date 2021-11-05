Азербайджан передал Армении тела около 1,7 тыс. армянских военных, погибших в Карабахе осенью 2020 года – глава МИД

Азербайджан с ноября 2020 года передал Армении тела и останки около 1,7 тыс. армянских военных, погибших в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
«На текущий момент найдены и переданы противоположной стороне около 1700 тел армянских военнослужащих. Мы осуществили передачу тел, как гуманитарную акцию, в соответствии с нормами международного права», - сказал Байрамов в пятницу на конференции «44-дневная Дорога к Победе» в университете ADA.
Байрамов добавил, что Баку предлагает Еревану «уважать суверенитет и границы своих соседей, выйти из транспортного тупика и превратиться в часть развивающегося региона».
Э.Шафиев
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