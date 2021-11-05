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Макроэкономика 05.11.2021 12:45

Власти Азербайджана улучшили прогноз роста ВВП на 2021г

Правительство Азербайджана улучшило прогноз роста ВВП в 2021 году до 5,1%.

В сентябре министерство финансов опубликовало прогнозы министерства экономики, согласно которым рост ВВП страны в 2021 году составит 4,6%.

Согласно обновленным оценкам правительства, имеющимся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», при средней цене на нефть в $50 за баррель, рост ВВП Азербайджана в текущем году составит 5,1%, при этом рост ненефтяного сектора составит 6% (сентябрьский прогноз – 5,2%).

По прогнозам, рост ВВП Азербайджана в 2022 году составит 3,9% (сентябрьский прогноз – 4%), в том числе в ненефтяном секторе – 4,9% (сентябрьский прогноз – 5,1%).

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 6% (сентябрьский прогноз 4,9%), в 2022 году замедлится до 4% (сентябрьский прогноз – 3,6%).

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году составил 4,3% из-за COVID-19 и ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. Среднегодовая инфляция в 2020 году составила 2,8%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]