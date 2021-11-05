Власти Азербайджана улучшили прогноз роста ВВП на 2021г

Правительство Азербайджана улучшило прогноз роста ВВП в 2021 году до 5,1%.
В сентябре министерство финансов опубликовало прогнозы министерства экономики, согласно которым рост ВВП страны в 2021 году составит 4,6%.
Согласно обновленным оценкам правительства, имеющимся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», при средней цене на нефть в $50 за баррель, рост ВВП Азербайджана в текущем году составит 5,1%, при этом рост ненефтяного сектора составит 6% (сентябрьский прогноз – 5,2%).
По прогнозам, рост ВВП Азербайджана в 2022 году составит 3,9% (сентябрьский прогноз – 4%), в том числе в ненефтяном секторе – 4,9% (сентябрьский прогноз – 5,1%).
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 6% (сентябрьский прогноз 4,9%), в 2022 году замедлится до 4% (сентябрьский прогноз – 3,6%).
Спад ВВП Азербайджана в 2020 году составил 4,3% из-за COVID-19 и ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. Среднегодовая инфляция в 2020 году составила 2,8%.
А.Азизов
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