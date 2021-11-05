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Карабах 05.11.2021 12:58

Территориальные претензии Армении к Азербайджану абсолютно неприемлемы – Гаджиев

Сохраняющиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану абсолютно неприемлемы, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

«Между Азербайджаном и Арменией должен быть подписан мирный договор, но пока со стороны Армении мы не видим положительной реакции. У Армении пока остаются территориальные претензии (к Азербайджану – ИФ) и это абсолютно неприемлемо», - сказал Гаджиев в пятницу на конференции «44-дневная дорога к Победе» в университете ADA.

По его словам, Армения не хочет признавать международные нормы права.

Что же касается позиции официального Баку, то Гаджиев отметил, что Азербайджан хочет восстановления справедливости и международного права.

Он добавил, что Азербайджан всегда готов к переговорам с Арменией по мирному соглашению. «Отныне мы можем действовать в соответствии с механизмом сотрудничества. Отношения между двумя странами должны быть восстановлены. Мы призываем все международное сообщество предпринять шаги в этом направлении», -сказал Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что в настоящее время власти Азербайджана занимаются восстановлением всех городов и населенных пунктов, освобожденных от армянской оккупации в сентябре-декабре 2020 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГАДЖИЕВ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]