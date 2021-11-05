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Здравоохранение 05.11.2021 15:26

Казахстанская «живая» вакцина от COVID-19 прошла испытания на лабораторных животных

"Живая" вакцина, созданная учеными казахстанского НИИ проблем биологической безопасности на основе ослабленного вируса SARS-CoV-2 и стабилизирующих компонентов, прошла испытания на лабораторных животных и, по предварительным данным, является безопасной и высокоиммуногенной, сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Проведено более 150 пассажей для получения аттенуированного штамма. Сейчас вакцина проходит проверку иммунобиологических свойств, также ученые разрабатывают стандартную методику изготовления живой вакцины. Препарат прошел испытания на лабораторных животных и, по предварительным данным, вакцина безопасна и высокоиммуногенна", - говорится сообщении пресс-службы.

В целом, по ее информации, ученые НИИ проблем биологической безопасности разработали пять вакцин от коронавирусной инфекции: инактивированная вакцина "QazVac", субъединичная "QazCOVAC-P" на основе белка вируса, две рекомбинантные вакцины и одна живая вакцина.

Вакцина "QazVac" (прежнее название QazCovid-in) уже применяется для вакцинации населения. Субъединичная "QazCOVAC-P" проходит вторую фазу клинических исследований на 200 волонтерах.

"Рекомбинантные вакцины на основе каприпоксвируса и вируса гриппа пока не имеют наименований. Первая рекомбинантная вакцина проходит доклинические испытания на лабораторных животных, вторая - на стадии получения экспериментальных образцов и разработки стандартных методик изготовления и контроля", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВАКЦИНА, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]