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АПК 05.11.2021 15:08

В Азербайджане в 2021г ожидается спад сбора урожая сахарной свеклы на 22%

Сбор урожая сахарной свеклы в Азербайджане в 2021 году составит 182 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз.

Согласно данным Госкомстата, в 2020 году сбор урожая сахарной свеклы в Азербайджане составил 233,76 тыс. тонн. Таким образом в 2021 году ожидается спад урожая на 22,1%.

Минсельхоз подчеркивает, что в 2021 году посевные площади под сахарную свеклу в Азербайджане составили 5,214 тыс. га (в 2020 году – 4,97 тыс. га).

Ведомство отмечает, что к настоящему времени собрано 147,453 тыс. тонн сахарной свеклы с площади в 4,25 га. Средняя урожайность составила 34,7 тонн с га, сахаристость – 14,65%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СВЕКЛА, САХАРНАЯ, УРОЖАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]