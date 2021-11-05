В Азербайджане в 2021г ожидается спад сбора урожая сахарной свеклы на 22%

Сбор урожая сахарной свеклы в Азербайджане в 2021 году составит 182 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз.

Согласно данным Госкомстата, в 2020 году сбор урожая сахарной свеклы в Азербайджане составил 233,76 тыс. тонн. Таким образом в 2021 году ожидается спад урожая на 22,1%.

Минсельхоз подчеркивает, что в 2021 году посевные площади под сахарную свеклу в Азербайджане составили 5,214 тыс. га (в 2020 году – 4,97 тыс. га).

Ведомство отмечает, что к настоящему времени собрано 147,453 тыс. тонн сахарной свеклы с площади в 4,25 га. Средняя урожайность составила 34,7 тонн с га, сахаристость – 14,65%.

Б.Рустамбеков