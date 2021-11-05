Boeing выплатит $225 млн акционерам для урегулирования иска, обвиняющего совет директоров в недостаточном внимании к безопасности 737 MAX - СМИ

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. выплатит около $225 млн для урегулирования иска акционеров компании, в котором они обвинили совет директоров в неспособности обеспечить контроль за безопасностью лайнеров 737 MAX, сообщили газете The Wall Street Journal информированные источники.
Кроме того, в рамках предложенного соглашения с акционерами Boeing наймет омбудсмена для урегулирования внутренних проблем и назначит нового члена совета директоров, у которого есть опыт в сфере обеспечения авиационной безопасности, отметили источники.
Тем не менее совет директоров продолжает утверждать, что иск не обоснован, и отрицает неправоту своих действий.
Предложенное соглашение по урегулированию иска, как ожидается, будет подано в суд штата Делавэр в пятницу. Для его принятия необходимо одобрение от судьи, ведущего дело. В рамках соглашения часть денежных средств будет выделена за счет страховок членов совета.
Два лайнера 737 MAX потерпели крушение в конце 2018 и начале 2019 годов предположительно из-за ошибок в проектировании и недостаточного внимания к безопасности самолетов как в самой компании, так и со стороны властей. С тех пор Boeing осуществила значительные перестановки и изменения в совете директоров и топ-менеджменте, а также ввела новые правила по контролю за безопасностью, включая создание специального комитета.
Летом 2020 года государственные пенсионные фонды Нью-Йорка и Колорадо, являющиеся акционерами Boeing, подали упомянутый выше иск. В иске говорится, что бывший главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург ввел в заблуждение членов совета директоров, которых истцы называют преимущественно безынициативными. Члены совета директоров, согласно иску, уделяли внимание негативным новостям в СМИ, вместо того, чтобы оказать давление на руководство в связи с дефектами самолетов, и пропускали встречи, касавшиеся вопросов безопасности.
В Boeing тогда сообщили, что истцы предоставили суду неполную и вводящую в заблуждение информацию о деятельности совета директоров компании касательно вопросов безопасности самолетов.
Котировки акций компании растут на 1,3% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу. С начала года капитализация Boeing уменьшилась на 0,5% и составляет сейчас порядка $125,4 млрд.
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