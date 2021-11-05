В Польше утверждают, что белорусский военный на границе пытался выстрелить в польских военнослужащих

В министерстве обороны Польши заявили об очередном инциденте на границе с Белоруссией, где белорусский военнослужащий пытался выстрелить в польских солдат.
"Очередные провокации на границе. Вчера белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в польских солдат. К счастью, пистолет не выстрелил", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.
По информации ведомства, в 100 метрах от места происшествия произошел еще один инцидент.
"В 100 метрах пять вооруженных белорусов пытались разрушить забор, при этом крича, что будут стрелять в польских солдат. После вызова дополнительных сил в лице представителей армии и Погранслужбы белорусы отошли", - заявили в Минобороны.
Как сообщалось, в Польше за август-октябрь зафиксировали более 28,5 тыс. попыток незаконного перехода границы ближневосточными мигрантами с территории Белоруссии. Больше всего в октябре - около 17,3 тыс., в августе - более 3,5 тыс., в сентябре - почти 7,7 тыс.
В этом году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.
В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".
Президент Беларуси Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.
Байрамов и Амреев обсудили подготовку к предстоящему саммиту Тюркского совета
Лидеры Азербайджана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества
Власти Азербайджана прогнозируют рост производства золота в 2022-2025гг в 1,6 раза
Нефтегазовый экспорт Азербайджана в 2022-2024гг увеличится до $14,56 млрд
Boeing выплатит $225 млн акционерам для урегулирования иска, обвиняющего совет директоров в недостаточном внимании к безопасности 737 MAX - СМИ
Pfizer сообщила об эффективных результатах исследования лекарства от COVID-19 в капсулах
Казахстанская «живая» вакцина от COVID-19 прошла испытания на лабораторных животных
Глобальное сообщество должно принять меры для непрерывных поставок вакцин от COVID-19 в рамках инициативы COVAX - Мусаев
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии