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СНГ 05.11.2021 15:30

В Берлине погиб сотрудник посольства РФ

Немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию в пятницу сообщает, что в Берлине погиб 35-летний сотрудник российского посольства.

По данным издания, берлинские полицейские, которые охраняют здание посольства, 19 октября в 7:20 обнаружили безжизненное тело мужчины на дорожке перед одним из зданий посольства. Попытки реанимировать мужчину с участием вызванных сотрудников "скорой" успехом не увенчались.

"Очевидно, мужчина выпал из окна верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрасе в берлинском районе Митте. 35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ", - пишет журнал. На улице Беренштрассе расположены многоэтажные жилые здания посольства.

Другие подробности не сообщаются. Посольство России в Германии пока никак не прокомментировало информацию.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО, СОТРУДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]