В Берлине погиб сотрудник посольства РФ

Немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию в пятницу сообщает, что в Берлине погиб 35-летний сотрудник российского посольства.

По данным издания, берлинские полицейские, которые охраняют здание посольства, 19 октября в 7:20 обнаружили безжизненное тело мужчины на дорожке перед одним из зданий посольства. Попытки реанимировать мужчину с участием вызванных сотрудников "скорой" успехом не увенчались.

"Очевидно, мужчина выпал из окна верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрасе в берлинском районе Митте. 35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ", - пишет журнал. На улице Беренштрассе расположены многоэтажные жилые здания посольства.

Другие подробности не сообщаются. Посольство России в Германии пока никак не прокомментировало информацию.