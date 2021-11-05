В Берлине погиб сотрудник посольства РФ

Немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию в пятницу сообщает, что в Берлине погиб 35-летний сотрудник российского посольства.
По данным издания, берлинские полицейские, которые охраняют здание посольства, 19 октября в 7:20 обнаружили безжизненное тело мужчины на дорожке перед одним из зданий посольства. Попытки реанимировать мужчину с участием вызванных сотрудников "скорой" успехом не увенчались.
"Очевидно, мужчина выпал из окна верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрасе в берлинском районе Митте. 35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ", - пишет журнал. На улице Беренштрассе расположены многоэтажные жилые здания посольства.
Другие подробности не сообщаются. Посольство России в Германии пока никак не прокомментировало информацию.
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