Цены на нефть продолжают расти

Нефть продолжает дорожать в ходе дневных торгов в пятницу.
Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 подорожали на $0,34 (на 0,42%) - до $80,88 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $0,56 (на 0,71%) - до $79,37 за баррель.
На рынке нефти не хватает предложения, он вошел в период сильной волатильности, в ближайшей и среднесрочной перспективе цены продолжат расти, написали аналитики Goldman Sachs.
"В целом мы сохраняем "бычий" прогноз: дефицит нефти все еще присутствует, рост спроса на нефть в ближайшей перспективе станет главным драйвером рынка", - говорится в заметке аналитиков инвестбанка, возглавляемых Дамианом Курвалином.
Днем ранее цены на нефть снижались на решении ОПЕК+ следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано, несмотря на давление со стороны администрации США, обеспокоенной ростом цен на важный энергоресурс.
"Появившееся разногласие между ОПЕК и администрацией США, возможное высвобождение нефти из стратегических резервов Штатов, а также потенциальное возобновление переговоров с Ираном (по ядерной программе - прим. ИФ) несмотря ни на что усилит волатильность нефтяных котировок в ближайшие недели", - отметили аналитики.
Однако они также добавили, что, если даже США уменьшат свои стратегические запасы, такой шаг будет иметь скромный и временный эффект, и в конечном итоге может даже усугубить ситуацию в будущем с учетом структурной природы дефицита на нефтяном рынке.
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