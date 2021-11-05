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ТЭК 05.11.2021 15:45

Цены на нефть продолжают расти

Нефть продолжает дорожать в ходе дневных торгов в пятницу.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 подорожали на $0,34 (на 0,42%) - до $80,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $0,56 (на 0,71%) - до $79,37 за баррель.

На рынке нефти не хватает предложения, он вошел в период сильной волатильности, в ближайшей и среднесрочной перспективе цены продолжат расти, написали аналитики Goldman Sachs.

"В целом мы сохраняем "бычий" прогноз: дефицит нефти все еще присутствует, рост спроса на нефть в ближайшей перспективе станет главным драйвером рынка", - говорится в заметке аналитиков инвестбанка, возглавляемых Дамианом Курвалином.

Днем ранее цены на нефть снижались на решении ОПЕК+ следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано, несмотря на давление со стороны администрации США, обеспокоенной ростом цен на важный энергоресурс.

"Появившееся разногласие между ОПЕК и администрацией США, возможное высвобождение нефти из стратегических резервов Штатов, а также потенциальное возобновление переговоров с Ираном (по ядерной программе - прим. ИФ) несмотря ни на что усилит волатильность нефтяных котировок в ближайшие недели", - отметили аналитики.

Однако они также добавили, что, если даже США уменьшат свои стратегические запасы, такой шаг будет иметь скромный и временный эффект, и в конечном итоге может даже усугубить ситуацию в будущем с учетом структурной природы дефицита на нефтяном рынке.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]