Pfizer сообщила об эффективных результатах исследования лекарства от COVID-19 в капсулах

Лекарство от COVID-19, разработанное компанией Pfizer, способно на 89% сократить риски госпитализаций или летального исхода вследствие заражения, сообщает в пятницу американская телекомпания ABC со ссылкой на данные исследования, проведенного этой компанией.
В исследованиях приняли участие 1,2 тыс. пациентов с COVID-19, у которых болезнь могла развиться по неблагоприятному сценарию. Вероятность их госпитализации была более чем минимальной, в сравнении с теми, кто принимал плацебо.
Кроме того, никто из прошедших курс лечения в рамках исследования этого лекарства не скончался, в то время как среди тех, кто принимал плацебо, зарегистрировано 10 летальных исходов.
По словам исполнительного директора Pfizer Альберта Бурлы, в случае одобрения это лекарство поможет избежать девяти из десяти госпитализаций в случае заражения COVID-19.
Эксперты в сфере инфекционных заболеваний признают важность разработки таких препаратов, но называют опубликованные данные предварительными. Пока наиболее эффективным терапевтическим средством для предотвращения заражения COVID-19 признаны вакцины.
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