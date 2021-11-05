Лидеры Азербайджана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев в пятницу провели телефонный разговор, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

«Президент Азербайджана тепло поздравил главу нашего государства с убедительной победой на состоявшихся выборах Президента Узбекистана, пожелав ему больших успехов в деле обеспечения благополучия и процветания узбекского народа. В свою очередь, лидер Узбекистана искренне поздравил руководителя и братский народ Азербайджана с предстоящим национальным праздником – Днем Победы, выразив пожелания мира и дальнейшего прогресса», - говорится в информации на официальном сайте президента Узбекистана.

Лидеры двух стран обсудили также актуальные вопросы укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Алиев и Мирзиёев с удовлетворением отметили устойчивую динамику роста показателей взаимной торговли и количества совместных проектов в различных отраслях экономики, отмечается в сообщении.

«В качестве успешных примеров кооперации приведены запуск производства автомобилей в городе Гаджигабуле в этом году, проекты в области сельского хозяйства и шелководства. Также было отмечено, что в следующем месяце в городе Баку пройдет национальная промышленная выставка Узбекистана. Осуществляется подготовка очередных заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета», - подчеркивается в информации.

Алиев и Мирзиёев также рассмотрели вопросы взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в частности возобновления авиасообщения между столицами двух стран.

«Стороны подчеркнули важность регулярного проведения совместных культурно-гуманитарных мероприятий на территории Узбекистана и Азербайджана, а также обменялись мнениями по наиболее важным аспектам регионального взаимодействия, в том числе по повестке дня предстоящего саммита Тюркского совета. Рассмотрен график встреч на высшем уровне», - отмечается в информации.

Э.Шафиев